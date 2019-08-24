2019/08/24 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن السلطات الجديدة في بلاده وضعت يدها “على أموال ضخمة” سيتم الكشف عن حجمها في الأيام القريبة.وقال سليمان، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، نشر نصه اليوم السبت، في تطرقه إلى حالة الاقتصاد في السودان: “الإجراءات الاقتصادية التفصيلية سيتحدث عنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو مجلس السيادة السوداني: وضعنا يدنا على أموال ضخمة سيعلن عنها قريبا وكالة خطوة برس.

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