2019/08/24 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق النعيم نيوز.

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