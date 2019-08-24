أجواء خانقة مع ارتفاع للحرارة تشهدها معظم مناطق البلاد

2019/08/24 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير توقعات حالة الطقس، السبت، إلى ارتفاع درجات الحرارة مع اجواء خانقة في عموم مناطق البلاد، وتستمر الموجة الحارة حتى بداية الاسبوع المقبل لتتخطى الـ50 درجة في بعض مدن الجنوب.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي واثق السلامي، اليوم، (24 آب 2019)، انه “يزداد تأثير الكتلة الافريقية الحارة والتي تتزامن مع تعمق امتداد المنخفض الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا الى غائم جزئي في اماكن متفرقة من البلاد”.

وتوقع السلامي ان “ترتفع درجات الحرارة غدا الأحد لتسجل دهوك 42، الموصل 45، اربيل 44، السليمانية 40، كركوك 45، صلاح الدين 48، ديالى 47، الانبار 45، بغداد 48، بابل 48، واسط 49، الديوانية 49، كربلاء 47، السماوة 49، النجف 47، ميسان 48، ذي قار 49، البصرة 47″.

وبين الراصد الجوي ان “اجواء خانقة خصوصا خلال اوقات العصر والمساء بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة، وسكون الرياح والتي ستكون خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح بين 10 الى 15 كم”.

وأضاف ان “موعد شروق الشمس ليوم غد في العاصمة بغداد سيكون عند الساعة 05:31 ص، اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة 06:37 م”.

وأوضح السلامي ان “اطول موجة حر تتأثر بها البلاد هي الحالية خلال هذا الصيف ويتوقع ان تستمر حتى بداية الاسبوع المقبل، وتزداد تعمقا يومي الجمعة والسبت، لتتخطى درجات الحرارة حاجز الـ50 في بعض مدن الجنوب، ويتوقع ان تتلاشى تدريجيا بعد تاريخ 6 ايلول لتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية وتنخفض الى دون ذلك”.

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