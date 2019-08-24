صادقون تهدد باستهداف سفارة واشنطن وقنصلياتها في العراق

2019/08/24 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة “صادقون”، حسن سالم، السبت، الحكومة بإنذار القوات الاميركية في العراق بالمغادرة والا ستكون بمرمى سلاح المقاومة.

وقال سالم، في بيان اليوم، 24 آب 2019، إنه “بعد بيان المرجع كاظم الحسيني الحائري، صار لزام علينا العمل على اخراج القوات الاميركية من ارض الوطن”، مبينا ان “على الحكومة العراقية انذار القوات الاميركية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم”.

وهدد النائب عن عصائب أهل الحق قائلا “وإلا فسيكونون في مرمى سلاح أبناء المقاومة الإسلامية، ابتداء من السفارة وقنصلياتهم وكل مقراتهم”.

وأوضح بالقول “لن تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم لا نريد لا تدريب ولا دعم ولا نقل خبرات”.

وكان المرجع الديني، كاظم الحائري، قد أفاد في بيان له أمس الجمعة، بأن بقاء القوات الاميركية في العراق، وتحت أي عنوان كان “حرام شرعا” فيما رأى أن لا خيار سوى استمرار الدفاع والمقاومة، وأشار الحائري، في بيانه إلى انه ” من موقع المسؤولية الشرعيةـ عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أميركية وما شابهها، وتحت أي عنوان كان: من تدريب ومشورة عسكريين، أو ذريعة مكافحة الإرهاب الذي هم أهله وحاضنته!“.

ر.إ

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