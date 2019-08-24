2019/08/24 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يشن هجوما على قوة من الحشد الشعبي في داقوق

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