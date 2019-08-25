السيطرة على حريق اندلع في عجلة بمنطقة الشعب في بغداد

2019/08/25 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من السيطرة على حريق بمنطقة الشعب في بغداد.

وقالت مديرية الدفاع في بيان تلقته "الغد برس"، ان "احتراق عجلة نوع رينو لوكان في مدخل حي الجزائر بمنطقة الشعب".

واضاف ان "فرقنا في مركز الشعب بمديرية دفاع مدني بغداد - الرصافة تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران التي اندلعت في العجلة بهمة عالية واداء مميز وابعاد خطرها إلى العجلات المارة وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية".

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