2019/08/25 | 00:01

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سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لأهدا

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سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

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