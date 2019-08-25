2019/08/25 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - إسرائيل بالعربية: قصفنا العراق! 2019/8/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TudlMPWVDfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - إسرائيل بالعربية: قصفنا العراق! 2019/8/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - إسرائيل بالعربية: قصفنا العراق! 2019/8/24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).