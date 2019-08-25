مسلحون يسرقون ثلاثة ملايين من شخص يعمل بتوصيل الطلبات شرقي بغداد

2019/08/25 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار من شخص يعمل بتوصيل الطلبات شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة اقدمت على سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار من شخص يعمل على توصيل طلبات الملابس (دليفري) ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".

واضاف ان "الشخص تعرض للسرقة اثناء عودته الى المنزل وبصحبته المبلغ وهو قيمة الطلبات التي قام بتوصيلها للزبائن، حيث يقوم بتسليمها نهاية كل شهر حسب ادعائه".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.





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