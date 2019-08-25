بالصور.. حريق يلتهم عجلة شمالي بغداد

2019/08/25 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التهم حريق عجلة نوع رينو لوكان في مدخل حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالي بغداد.

وذكر بيان لمديرية المرور العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" فرق الاطفاء في مركز الشعب بمديرية دفاع مدني بغداد-الرصافة تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران التي اندلعت في العجلة".وأشار الى" ابعاد خطرها إلى العجلات المارة وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية".انتهى

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