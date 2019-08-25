المياحي يطالب بسن القوانين التي تحمي المحامي وتحفظ حقوقه

2019/08/25 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب محافظ واسط محمد جميل الجهات التشريعية، سن القوانين التي تحمي المحامي وتحفظ حقوقه.

وذكر المياحي في بيان، في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" بمناسبة ٨٦ عاماً من العطاء ونصرة الضعفاء نقف اليوم بكل فخر؛ لنُحيي أعزاءنا رجال ونساء {القضاء الواقف} في ذكرى تأسيس نقابتهم الموقرة"، داعيا إياهم" للثبات على مواقفهم في مناصره الحق والوقوف مع المظلومين، وأخذ دورهم الحقيقي في الدفاع عن الوطن والمواطن من مواقعهم، والتصدي للمسؤوليات بما يملكونه من قوة الحق والبرهان القانوني".وطالب الجهات التشريعية الى" سن القوانين التي تحمي المحامي وتحفظ حقوقه، وتمنحه مزيداً من الدعم لكي يمارس مهامه بكل مهنية بعيداً عن اي ضغوط قد تتسبب في ضياع حق معين".وامل المياحي الجهات التشريعية الى" تفعيل دور النقابات المهنية بكافة اختصاصاتها وتجنيبها التدخلات الحزبية والفئوية وايجاد القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المنضوين تحت مظلتها".انتهى

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