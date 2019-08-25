2019/08/25 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كركوك

افاد مصدر أمني، الاحد (24 اب 2019)، بمقتل 5 عناصر من قوات الحشد الشعبي، جراء قصف بقذائف هاون استهدف مقام "زين العابدين" وسط داقوق.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خمسة من عناصر الحشد الشعبي، قتلوا جراء سقوط قذائف هاون على مقام زين العابدين وسط قضاء داقوق".واشار الى أن "مصدر اطلاق القذائف كان من جهة المقبرة الواقعة بالقرب من المقام"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة وسيطرت على الموقف".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، السبت (24 اب 2019)، بمقتل شرطي بهجوم مسلح شمال غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطياً قتل بهجوم شنه مجهولون على نقطة مرابطة امنية في اطراف منطقة الهاشميات (12 كم شمال غرب بعقوب

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا، اليوم السبت، رسالة الى جميع القوات الأمنية العراقية، مع قرب حلول شهر محرم الحرام.

وقال رضا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تفجير المسيب يؤكد ويكشف وجود خرق أم

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل "الأمير العسكري لولاية ديالى" قرب الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تمكنت اليوم السبت من قتل الأمير ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 5 عناصر من الحشد الشعبي نتيجة سقوط قذائف هاون على مقام "زين العابدين" وسط داقوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 5 عناصر من الحشد الشعبي نتيجة سقوط قذائف هاون على مقام "زين العابدين" وسط داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).