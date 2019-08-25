2019/08/25 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت دمشق، الأحد، أن المضادات الجوية السورية تصدت لـ”أهداف معادية” فوق عاصمة البلاد، بحسب تقارير إعلامية.وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ”أهداف معادية”.وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن “العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تتصدى “لأهداف معادية”..



وإسرائيل تؤكد قصفها لمقار لفيلق القدس وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تتصدى “لأهداف معادية”.. وإسرائيل تؤكد قصفها لمقار لفيلق القدس) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تتصدى “لأهداف معادية”.. وإسرائيل تؤكد قصفها لمقار لفيلق القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).