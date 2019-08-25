صفقة الـ85 مليونا

2019/08/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استهل يوفنتوس حملة دفاعه عن لقبه، امس السبت، بالفوز على مضيفه بارما 1-صفر، ضمن مهمة بحثه عن تعزيز رقمه الخارق وإحراز لقبه التاسع

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