رغم الأزمة.. مؤسس

2019/08/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية رين زينغفاي، إن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية، وتعهد بأن "تنشئ جيشا يسيطر على العالم"

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