2019/08/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد 5 عناصر من الحشد الشعبي نتيجة سقوط قذائف هاون على مقام زين العابدين وسط داقوق

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