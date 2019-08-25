مقتل 5 عناصر من الحشد جنوب كركوك

2019/08/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قتل خمسة عناصر من الحشد الشعبي، اليوم الاحد، إثر قصف بقنابل هاون في قضاء داقواق جنوب كركوك.

وقال مصدر محلي لـ" الغد برس"، ان "خمسة عناصر من قوات الحشد الشعبي، لقوا حتفهم جراء قصف بقذائف الهاون استهدف مقام زين العابدين وسط قضاء داقوق جنوب كركوك"، مبيناً أن "القوات الأمنية تطوق المنطقة وتبحث عن الإرهابي".

واضاف المصدر ان "الاشتباكات لازالت مستمرة".

وتابع ان "انباء تشير الى سقوط احد الصواريخ على ملعب كرة القدم، وقتل مدرب ولاعب وهناك مصابين اخرين".

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