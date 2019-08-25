بعد مطاردة استمرت شهر.. اعتقال أحد أفراد عصابة راس الثور في النجف

2019/08/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أحد أفراد عصابة "راس الثور" المتخصصة بسرقة مركبات الكراون.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مفارز مكافحة الاجرام والاستخبارات تمكنت من الاطاحة بأحد أفراد عصابة (راس الثور) المتخصصة بسرقة مركبات الكراون بعد سرقته مركبة كراون من حي ميسان"، لافتا إلى أن "عملية الاعتقال جرت بمنطقة الوهابية في ناحية العباسية بالنجف".





وبين المصدر، أن" أفراد العصابة أحدثوا ارباكا خلال الشهر الماضي في المحافظة نتج عنه سرقة 5 مركبات نوع كراون ( رأس الثور)"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية كانت تلاحق أفراد العصابة منذ شهر".

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