عائشة العلوي - شذرات اقتصادية: التنمية والتعليم

2019/08/25 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي اعتبر منظرو النظام الرأسمالي أن السلع (Biens) المنتجة هي أساس الربح بينما الخدمات (Services) المنتجة لا يمكن أن تكون مصدر له، وبالتالي للنمو الاقتصادي.ساد هذا الاعتقاد طيلة المراحل الأولى لسيطرة هذا النظام الجديد على حساب النظام الاقتصادي القائم آنذاك.فحاول خلق وزعزعة البنيات القائمة وبناء أخرى تعزز لقيام نظامه وتطويره.كان الإنسان خلالها مبهرا باختراعاته واكتشافاته حتى أنه حاول منتجو السلع جعل......

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