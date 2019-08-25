استشهاد خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي إثر قصف بقذائف هاون في داقوق

2019/08/25 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستشهد خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي إثر قصف بقنابل هاون في قضاء داقواق جنوب كركوك.

وقال الخبير الامني هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه تويتر: "خمسة شهداء من قوات الحشد الشعبي جراء قصف بقذائف الهاون استهدف مقام {زين العابدين} وسط قضاء داقوق جنوب كركوك"، مبيناً أن "القوات الأمنية تطوق المنطقة وتبحث عن الإرهابي".وقال مصدر أمني لـ{الفرات نيوز}، إن " القصف تسبب باحتراق عدد من السيارات في مكان الحادث".



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