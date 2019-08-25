2019/08/25 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية

اخبار مباشرة

ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية الى 17 شخصا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية الى 17 شخصا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية الى 17 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).