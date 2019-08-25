قتلى وجرحى بقصف استهدف ملعبا لكرة القدم جنوبي كركوك

2019/08/25 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاحد ان ما لا يقل عن خمسة اشخاص قتلوا بقصف استهدف ملعبا خماسيا لكرة القدم جنوبي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان قصف بقذائف هاون استهدف في وقت متأخر من ليلة امس ملعبا خماسيا لكرة القدم في قرية "الامام زين العابدين" بقضاء داقوق جنوبي كركوك مما ادى الى مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين بينهم مدرب للكرة.

من جهته اكد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك حصيلة القتلى، مضيفا ان القصف اوقع 10 جرحى ايضا.

ويقع داقوق الى الجنوب من محافظة كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد ويقطن القضاء خليطا من المكونات من الكورد الكاكائية والسنة والتركمان الشيعة واقلية من العرب.

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