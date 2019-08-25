سياسي عراقي يطالب بحل الميليشيات الموالية لإيران

2019/08/25 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب السياسي العراقي مثال الآلوسي الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات العراقية التي توعدت باستهداف المصالح الأميركية في العراق.

وهددت مليشيات عراقية موالية لإيران مثل عصائب أهل الحق والنجباء باستهداف السفارة الأميركية في بغداد إثر اتهامها للولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة مواقع لتخزين الأسلحة والذخيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.

وقال الآلوسي الذي أسس حزب الأمة العراقي إنه يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد لأن هذه الجماعات "غير مهتمة بوجود الدولة العراقية وضيوفها، بل بالدولة الإيرانية".

ودعا الحكومة العراقية إلى حل تلك الجماعات وإحالة قادتها إلى المدعي العام.

وشدد على أن الشراكة الأميركية العراقية هي "الحد الأدنى لضمان وحماية وجود الدولة العراقية".

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، لانفجارات غامضة في الأسابيع الماضية، وقع آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تأوي عسكريين أميركيين شمال بغداد.

ونفت الولايات المتحدة أي علاقة لها بتلك الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، بينما شددت إسرائيل على حقها في استهداف إيران "في كل مكان"، من دون أن تؤكد استهداف مواقع في العراق.

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