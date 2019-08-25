كوريا الشمالية: كيم يشرف على تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ

2019/08/25 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن زعيم الدولة، كيم جونغ أون، حضر تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ.

وجاء في تقرير للوكالة أن على بيونغ يانغ أن تقوم بتطوير أسلحة جديدة من أجل مواجهة التهديدات والتصدي لهجوم "قوى معادية".فيما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن القوات المسلحة الوطنية "رصدت ما أطلقته كوريا الشمالية من مقذوفين مجهولين بالقرب من منطقة سون دوك بإقليم هام كيونغ الجنوبي، في اتجاه بحر الشرق الساعة 6:45، و7:02 صباح اليوم".وذكرت "يونهاب" أن الحديث يدور عن خامس إطلاق من نوعه في شهر أغسطس وحده، والتاسع في العام الجاري.وأضافت أنها تقدر بأن ما أطلقته بيونغ يانغ صاروخان قصيرا المدى، مضيفة أن الصاروخين حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة طيران قصوى بلغت 6.5 ماخ.



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