صحة كركوك تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق

2019/08/25 | 01:13

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بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الاحد (25 اب 2019)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق.

وذكرت الدائرة ف...





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