رشيد غويلب - مع استمرار الحوار حول تشكيل حكومة جديدة / هل ذهب فاشيو ايطاليا الجدد بانفسهم الى الفخ؟

2019/08/25 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب مدد الرئيس الايطالي سيرغيو ماتاريلا الفترة المتاحة لمشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة.وسيشهد الثلاثاء المقبل جولة جديدة منها.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ناسا، الخميس الفائت، عن الرئيس قوله : "ان الامر يتعلق بطرح حكومة تحضى بثقة البرلمان، وباتفاقات جماعية على برنامج لقيادة البلاد" و" إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، فإن طريق الانتخابات المبكرة لا مفر منه".ويريد ماتاريلا إعطاء مزيد من الوقت للم......

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