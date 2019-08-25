2019/08/25 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب مدد الرئيس الايطالي سيرغيو ماتاريلا الفترة المتاحة لمشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وسيشهد الثلاثاء المقبل جولة جديدة منها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ناسا، الخميس الفائت، عن الرئيس قوله : "ان الامر يتعلق بطرح حكومة تحضى بثقة البرلمان، وباتفاقات جماعية على برنامج لقيادة البلاد" و" إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، فإن طريق الانتخابات المبكرة لا مفر منه".
ويريد ماتاريلا إعطاء مزيد من الوقت للم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - مع استمرار الحوار حول تشكيل حكومة جديدة / هل ذهب فاشيو ايطاليا الجدد بانفسهم الى الفخ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسيشهد الثلاثاء المقبل جولة جديدة منها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ناسا، الخميس الفائت، عن الرئيس قوله : "ان الامر يتعلق بطرح حكومة تحضى بثقة البرلمان، وباتفاقات جماعية على برنامج لقيادة البلاد" و" إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، فإن طريق الانتخابات المبكرة لا مفر منه".
ويريد ماتاريلا إعطاء مزيد من الوقت للم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - مع استمرار الحوار حول تشكيل حكومة جديدة / هل ذهب فاشيو ايطاليا الجدد بانفسهم الى الفخ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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