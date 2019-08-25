جيش الإحتلال يعترف بمهاجمة أهداف جنوب دمشق

2019/08/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقيام طائراته بعدوان جنوب دمشق، والناطق باسمه يدعي إحباط هجمات لقوة القدس من الأراضي السورية، فيما تؤكد وكالة "سانا"

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