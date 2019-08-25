مصدر أمني لـ

2019/08/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، عن تعرض مقام الامام زين العابدين لقصف بقذائف الهاون وسط قضاء داقوق بكركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"العهد نيوز"

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