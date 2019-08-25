نابولي ينتفض ويحقق فوزا مثيرا في أرض فيورنتينا

2019/08/25 | 01:51

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تعافى نابولي، وصيف البطل في الموسم الماضي، من تأخره بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل ليفوز 4-3 على مستضيفه فيورنتينا في مباراة ممتعة

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