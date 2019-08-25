إسبانيا تسجل ثاني حالة وفاة بالليستيريا

2019/08/25 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية أن شخصا آخر لقي مصرعه في تفشي مرض الليستيريا ومصدره لحم الخنزير.

قال خوسيه ميغيل سيسنيروس، الناطق باسم هيئة الصحة في

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