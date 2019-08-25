اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والاعدادية

2019/08/25 | 02:28

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الكوت / حسن شهيد العزاوي بغداد / الصباح

اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، عن توجه الطلبة اليوم الاحد ﻷداء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية والمتوسطة الدور الثاني في جميع انحاء البلاد.وقال السهيل في بيان صحفي، ان الوزارة انهت استعداداتها اللوجستية كافة والخاصة بإجراء الامتحانات العامة الوزارية للدراسة الاعدادية / الدور الثاني بفروعها (العلمي، الادبي، المهني، والاسلامي) وكذلك المتوسطة للعام الدراسي 2018 - 2019.وبين السهيل انه سيتوجه جميع الطلبة بالمدارس الحكومية والاهلية لاداء الامتحانات، مضيفاً ان اللجان الفرعية للإمتحانات في المديريات العامة كافة عقدت ندوات تعريفية لمديري المراكز والمعاونين من اجل شرح التعليمات الامتحانية.

وتابع ان اللجان هيأت اجهزة كشف وسائل الغش الالكتروني التي زودتها بها وزارة التربية في وقت سابق، فيما نسقت الوزارة ايضا مع بعض الجهات الخدمية والامنية لتوفير عناصر الامن لجميع المراكز فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية.

بدوره، قال مدير قسم الامتحانات في مديرية تربية واسط محمد الخطيب لـ"الصباح" انه تم الانتهاء من تهيئة اكثر من 100 مركز لاجراء الامتحانات المركزية للدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والاعدادية، من بينها مركز واحد خصص لامتحانات تلاميذ التعليم المسرع.

وذكر ان المديرية انتهت من تهيئة المراكز والقاعات الامتحانية وتزويدها بالقرطاسية واللوازم الامتحانية الاخرى، واصدار الاوامر الادارية لمدراء المراكز الامتحانية والمعاونين والمراقبين بواقع مدير ومعاونين اثنين لكل مركز امتحاني، فضلا عن نصب اجهزة التشويش على الاتصالات بالقرب من المراكز الامتحانية لمنع محاولات الغش.

وبين ان قيادة شرطة المحافظة ابدت استعدادها لتوزيع عناصر امنية كافية لحماية جميع المراكز الامتحانية في عموم مناطق المحافظة.

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