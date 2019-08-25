2019/08/25 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

استحصلت محافظة بغداد موافقة وزارة التخطيط على اطلاق مبلغ 438 مليار دينار لاستكمال خطتها من مشاريع البنى التحتية، كاشفة عن انها تنفذ عددا من المشاريع الخدمية بمناطق اطراف بغداد للنهوض بالواقع الخدمي فيها.

وافاد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان خطة المحافظة للعام الحالي، تضمنت الكثير من المشاريع الستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي لاسيما في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والإكساء والمدارس فضلا عن مشروع تطوير مداخل بغداد.



واردف، ان المحافظة استحصلت موافقة وزارة التخطيط على صرف مبلغ 438 مليار دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الحالي، بواقع 219 مليار دينار لمشاريع البنى التحتية، اضافة الى 133 مليارا و340 مليون دينار لإعادة تأهيل مداخل العاصمة وتحسين الواقع الخدمي وتنفيذ المزيد من مشاريع الماء والمجاري.



وتابع الجزائري في السياق نفسه: ان المبلغ المذكور سيخصص منه ايضا 86 مليار دينار لإكساء الطرق في عموم محافظة بغداد، منوها بأن المحافظة باشرت الاجراءات الادارية والفنية من اجل انجاز جميع متطلبات الخطة والادراج للمشاريع ذات الاولوية لديها.

وذكر ان من اهم هذه المشاريع، تنفيذ المجاري الستراتيجية في النهروان وسبع البور وابو غريب وحي الوحدة، الى جانب اعداد التصاميم القطاعية لحي المنتظر في أطراف المعامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائري لـ { الصباح }: إطلاق 438 مليار دينار للخدمات في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائري لـ { الصباح }: إطلاق 438 مليار دينار للخدمات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).