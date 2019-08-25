2019/08/25 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aBdoGOty4MI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسوني يريد يتزوج بس يريد راتب من الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسوني يريد يتزوج بس يريد راتب من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).