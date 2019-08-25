تركيا تعلن “تحييد” أكثر من 600 “ارهابي” في اقليم كوردستان

2019/08/25 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم السبت عن “تحييد” المئات من عناصر حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان العراق خلال اشهر.

وقال آكار اليوم انه “تم تحييد 654 “إرهابيا” في اقليم كوردستان العراق خلال آخر 8 أشهر”.

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