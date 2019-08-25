بلدة كرمليس التاريخية تتّشح بمهرجان مار أدّي السابع

2019/08/25 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت فعاليات مهرجان مار أدّي السابع في بلدة كرمليس بمشاركة جماهيرية واسعة من قبل أهالي بلدة كرمليس والبلدات الاخرى وإستمرّ المهرجان لمدّة ثلاثة أيّام بفعاليات متنوّعة.أفتتح المهرجان بصلاة جماعية من قبل الحاضرين ومن قبل الخوارأسقف ثابت حبيب ومن ثمّ إزاحة زياح كنيسة مار أدي الرسول وإلى تمثال سيدة …

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