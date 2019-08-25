الأخ الأكبر ذو الشعر البرتقالي

2019/08/25 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمت مؤخرا بإعادة قراءة رواية جورج أورويل الكلاسيكية، 1984، والتي نُشرت عام 1949.وفي الرواية، ينتقد وينستون سميث، المعارض السري لحكم أوشينيا،

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