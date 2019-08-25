2019/08/25 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة، أمس السبت، استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة.

وقال المكتب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “الكوادر الفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة”.





وأشار المكتب، إلى “التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استرجاع 28 عقاراً تابعا للدولة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استرجاع 28 عقاراً تابعا للدولة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).