المنطقة الآمنة بسوريا.. مركز العمليات التركي الأميركي يبدأ عمله

2019/08/25 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة بالعمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا

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