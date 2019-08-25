{غوغل» تخطط لإطلاق مكبر الصوت {Nest Mini»

2019/08/25 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

تخطط شركة غوغل لإدخال تحديثات رئيسة على الجيل التالي من مكبر الصوت المنزلي الذكي (Google Home Mini).

ويفيد تقرير جديد بأنَّ غوغل تنوي إطلاق خليفة لجهاز (Google Home Mini) الصادر في العام 2017، بحيث يحمل الجهاز الجديد اسم (Nest Mini).



ويشكل هذا الجهاز خروجًا عن التسمية المعتادة للنموذج السابق، كما أنه يجلب ترقيات كبيرة، بحيث من المفترض أن يتضمن جهاز هذا العام (Nest Mini) مسند لتثبيته بالجدار، بالإضافة إلى تحسين كبير في جودة الصوت.

وكانت الشركة قد أكدت خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2019) أن منتجات (Google Home) من مكبرات الصوت المنزلية الذكية ستحصل في النهاية على العلامة التجارية نفسها التي تركز على (Nest)، والتي ظهرت لأول مرة إلى جانب (Nest Hub Max).

ويؤكد التقرير أن (Nest Mini) سيكون الاسم الجديد للجهاز الأصغر ضمن تشكيلة (Google Home)، ولن يكون شكل الجهاز خروجًا رئيسيًا عن الجيل الأول من (Google Home Mini).

وسيكون (Nest Mini) بالحجم نفسه تقريبًا أو أكبر قليلاً، لكنه ما يزال يتمتع بالوظائف نفسها إلى حد كبير، بحيث أنه مكبر صوت منزلي صغير يهدف إلى تقديم أفضل ما في مساعد غوغل الذكي بسعر منخفض.

وهناك بعض الإضافات الخاصة بالميزات المتوقعة مع هذه الترقية، إذ سيحظى جهاز (Nest Mini) الجديد بصوت محسن، مع رفع الحد الأقصى لحجم الصوت وتحسين جودة الصوت بشكل عام.



كما يتضمن جهاز (Nest Mini) حاملًا مدمجًا لتثبيته على الحائط، وقد يعني ذلك وجود ثقب في الخلف لتعليق الجهاز الجديد على مسمار مثل إطار الصورة، وذلك بعد أن أصبحت حوامل الثبيت المصنعة من قبل شركات أخرى شائعة بالنسبة للنموذج

الحالي.

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