حصيلة هجوم صاروخي في داقوق : استشهاد 5 اشخاص و اصابة 12 اخرين

2019/08/25 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة هجوم صاروخي في داقوق : استشهاد 5 اشخاص و 12 اخرين

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