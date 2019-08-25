مسؤول كردي يعلن استقالته من منصبه

2019/08/25 | 06:43

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كلمة -

بغداد

اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير

البلديات والسياحة في حكومة اقليم كردستان العراق ساسان عوني

استقالته من منصبه الحزبي بعد تسلمه مهامه في الحكومة.

ويشغل عوني منذ عام 2011 منصب مسؤول المنظمات الجماهيرية في

الديمقراطي الكردستاني واعلن عن استقالته من هذا المنصب منذ يوم

الخميس الماضي 22 اب الجاري، مبينا ان عمله في محطة مليئة بالتجربة

في العمل الحزبي قد انتهى وودع رفاقه الذين امضى معهم تجربة معطاء

مشتركة.

وكتب عوني في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا

اشار فيه الى انه باشراف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي

الكردستاني ومسؤول مكتب التنظيمات ريبوار يلدا وبحضور كل منه شخصيا

وافين هروري واعضاء قيادة الحزب وفي مقر هيئة التنظيمات الجماهيرية

والمهنية وبحضور اعضاء الهيئة ورئيس ونقباء النقابات والتنظيمات

والجمعيات وممثلي منظمات المجتمع المدني وسكرتير وهيئات التنظيمات

الثلاث للطلبة و الشبيبة والنساء واعضاء الاقسام وكوادر الهيئات،

جرت مراسم تسليم واستلام مسؤولية هيئة المنظمات الجماهيرية والمهنية

للحزب.

وبحسب ما اكده ساسان عوني فان مسؤولية المنظمات الجماهيرية للحزب

الديمقراطي الكردستاني قجد انيطت بـ"افين هروري".

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