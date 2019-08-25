دخول شاحنة أسلحة أميركية الى مدينة القامشلي السورية

2019/08/25 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت مصادر محلية دخول قافلة من 200 شاحنة، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مدينة القامشلي وريفها شمال شرق سوريا قادمة من شمال العراق....

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