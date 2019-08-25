2019/08/25 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wXCeSF83-cA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجنون عاقل مومهم المهم ماعوفك اجمل مقطع في قصيدة موطن علي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجنون عاقل مومهم المهم ماعوفك اجمل مقطع في قصيدة موطن علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).