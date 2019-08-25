2019/08/25 | 07:14

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برهم صالح خلال لقائه بقيادات موالية لإيران: نرفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات

كلمة -

بغداد

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على رفض سياسة المحاور وتصفية

الحسابات، وضرورة الالتزام بموقف الدولة العراقية الرافض لمبدأ

الحرب، وذلك خلال 3 لقاءات متفرقة جمعته برئيسي: ائتلاف دولة

القانون وتحالف الفتح نوري المالكي وهادي العامري، ورئيس مجلس

النواب السابق سليم الجبوري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية

برهم صالح وخلال استقباله ببغداد رئيسي ائتلاف دولة القانون والفتح

نوري المالكي وهادي العامري ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري،

شدد على رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالبلد عن أن

يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار و المنطقة”.

وبحسب البيان فإن صالح أشار إلى “ضرورة الالتزام بموقف الدولة

العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب،

وعدم القبول لأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الاخرى، والعمل

المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الاقليمي”، لافتاً

الى أهمية “انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية

المختصة في معطيات ماتعرضت له مخازن للاسلحة من تفجيرات مؤخراً

للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله

وسيادته”.

وأضاف أن “تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي

واعادة الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين هي من الأولويات الراهنة

للدولة العراقية”.

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