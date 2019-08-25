2019/08/25 | 07:14

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ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في هجوم مسلح استهدف الحشد الشعبي في كركوك

كلمة -

كركوك

افاد مصدر امني، يوم الاحد، بارتفاع حصيلة الهجوم المسلح

على عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية الى 17 شخصا في

كركوك.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية تابعها «موقع كلمة

الإخباري»، انه "قتل واصيب 17 شخصاً في حصيلة اولية ما بين

عناصر امنية وحشد ومدنيين بسقوط قذائف هاون تبعها هجوم مسلح على

قرية قرب مرقد الامام زين العابدين في دقاوق جنوب محافظة كركوك".

يشار الى ان مصدر أفاد في وقت سابق مقتل 5 عناصر من الحشد جنوب

كركوك.

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