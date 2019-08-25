الجبهة التركمانية تستنكر هجوما استهداف منطقة داقوق

2019/08/25 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر زعيم الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، فجر الاحد، القصف الذي تعرضت له منطقة داقوق، جنوب شرق محافظة كركوك، والذي أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل كحص...

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