2019/08/25 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في سوريا: لا حصانة لإيران في أي مكان!

كلمة -

متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت قوات إيرانية قرب

دمشق "كانت تخطط لإطلاق طائرة مسيرة نحو أهداف في إسرائيل"، في حين

قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في

سماء العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أن "الضربة

استهدفت قوة فيلق القدس ومليشيات شيعية تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات

تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام

الأخيرة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أحبط العملية، وجاء في بيان أصدره

"الحديث عن عملية كان مخططا فيها إطلاق عدد من الحوامات (المروحيات)

المسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي إيران والنظام السوري المسؤولية

المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله

إن الهجوم جاء لإحباط مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري

الإيراني.

وأضاف أن المخطط يتعلق بمهاجمة "شمال إسرائيل" في الأيام المقبلة من

خلال إطلاق طائرات مسيرة تحمل متفجرات.

وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الغارات قائلا إنه لا

حصانة لإيران في أي مكان.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن عقد اجتماع

طارئ بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، عقب القصف الإسرائيلي لجنوب

دمشق.

من جانبه قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف

معادية" في سماء العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة الرسمية للنظام السوري (سانا) أن مضادات الدفاع الجوي

تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق، وتسقط معظمها في المنطقة

الجنوبية قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت الوكالة أنه سمع دوي انفجارات في سماء دمشق، مشيرة إلى أن

العدوان مستمر إلى الآن.

ولم تتضح بعد طبيعة هذه الأهداف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع

أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.

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