2019/08/25 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # شبوة اليمنية ستبعثر المجلس الانتقالي الانفصالي.- شبوة في ظل الوجود البريطاني.كانت شبوة من ضمن الأراضي اليمنية التي سيطرة عليها بريطانيا من خلال إتفاقيات الصداقة التي أبرمتها مع المشيخات، ومثلها في تلك المعاهدات ثلاثة مشيخات هي بيحان،العوالق السفلى والعليا، وفيما بعد أصبحت بجزء من إتحاد الجنوب العربي الذي أنشاته بريطانيا.- تجربة شبوة مع الماركسيين.ومع استقلال الجن......

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