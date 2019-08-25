سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرا

2019/08/25 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرالوس أنجلس – برهنت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون على أنها ليست فقط بطلة خارقة ولكنها أيضا نجمة سينمائية ناجحة للغاية، حيث تصدرت قائمة مجلة فوربس لأعلى الممثلات أجرا في 2019 للعام الثاني على التوالي.ووفقا للقائمة التي نشرت فإن جوهانسون (34 عاما) التي تشتهر حاليا بأداء شخصية “بلاك ويدو” (الأرملة السوداء) في فيلم “المنتقمون: نهاية اللعبة” جاءت في الصدارة بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019.وجاءت في المركز الثاني الممثلة صوفيا فيرجار نجمة مسلسل “عائلة عصرية” بحصولها على 44.1 مليون دولار، تلتها في المركز الثالث ريس ويذرسبون التي تنتج وتمثل في المسلسل الناجح “أكاذيب صغيرة كبيرة” بحصولها على 35 مليون دولار.وجاءت الممثلة إليزابيث موس في المسلسل الدرامي “قصة الخادمة” والممثلة الأسترالية مارجوت روبي في قائمة العشر الأوائل لأول مرة، حيث حصلت الأولى على 24 مليون دولار والثانية على 23 مليون دولار.كما ضمت القائمة كلا من نيكول كيدمان وجينيفر إنيستون وكالي كوكو وتشارليز ثيرون وإلين بومبيو.

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