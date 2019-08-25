2019/08/25 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبادي الجوهر وداليا مبارك يتألقان في أولى "ليالي عكاظ" الغنائيةأقيمت أمس (الجمعة)، حفلة فنية أحياها كل من الفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك ضمن أولى حفلات "ليالي عكاظ" الغنائية، ضُمن فعاليات "موسم الطائف" التي تقدمها "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" وبتنظيم من مجموعة "أم بي سي"،وتميزت الحفلة بأجواء رائعة وحضور حاشد، ونقلتها على الهواء مباشرة قناتا "أم بي سي 1" و"وناسة"، إضافة الى إذاعة "ام بي سي أف أم".وتُستكمل سلسلة "ليالي عكاظ" الليلة مع النجم الخليجي حسين الجسمي، ثم يستقبل جمهور "موسم الطائف" النجمة أصالة في 28 آب (أغسطس) الجاري، وتختتم الأمسيات مع النجمة أحلام في 30 الجاري.

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